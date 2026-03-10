В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть километров берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"За сегодняшний день у нас производилось сканирование донной поверхности боковыми эхолотами. Общий трек просканированной территории составил 480 тысяч квадратных метров. Визуальный осмотр береговой линии проводился с воды - общий трек составил шесть километров", - рассказали в "Спас Граде".

В центре добавили, что по результатам работы эхолота было выявлено пять точек, которые требовалось дополнительно проверить водолазным группам на предмет обнаружений, однако ни одна из точек не подтвердилась.