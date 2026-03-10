https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079819695.html
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки - РИА Новости, 10.03.2026
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки
Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:54:00+03:00
2026-03-10T23:54:00+03:00
2026-03-10T23:54:00+03:00
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:215:768:647_1920x0_80_0_0_aee146dd415cffa5190de92da8269edf.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079806088.html
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:143:768:719_1920x0_80_0_0_7237e3139d64f67b38ac12b29e588416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Звенигород, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки
В Звенигороде обследовали около 500 тыс. кв. м дна Москвы-реки в поисках детей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть километров берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"За сегодняшний день у нас производилось сканирование донной поверхности боковыми эхолотами. Общий трек просканированной территории составил 480 тысяч квадратных метров. Визуальный осмотр береговой линии проводился с воды - общий трек составил шесть километров", - рассказали в "Спас Граде".
В центре добавили, что по результатам работы эхолота было выявлено пять точек, которые требовалось дополнительно проверить водолазным группам на предмет обнаружений, однако ни одна из точек не подтвердилась.
По данным регионального главка МЧС
, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.