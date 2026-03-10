Рейтинг@Mail.ru
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079819695.html
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки - РИА Новости, 10.03.2026
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки
Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:54:00+03:00
2026-03-10T23:54:00+03:00
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:215:768:647_1920x0_80_0_0_aee146dd415cffa5190de92da8269edf.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079806088.html
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079424459_0:143:768:719_1920x0_80_0_0_7237e3139d64f67b38ac12b29e588416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Звенигород, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки

В Звенигороде обследовали около 500 тыс. кв. м дна Москвы-реки в поисках детей

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть километров берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"За сегодняшний день у нас производилось сканирование донной поверхности боковыми эхолотами. Общий трек просканированной территории составил 480 тысяч квадратных метров. Визуальный осмотр береговой линии проводился с воды - общий трек составил шесть километров", - рассказали в "Спас Граде".
В центре добавили, что по результатам работы эхолота было выявлено пять точек, которые требовалось дополнительно проверить водолазным группам на предмет обнаружений, однако ни одна из точек не подтвердилась.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спас Град": к поиску детей в Звенигороде привлекут дополнительную технику
Вчера, 21:55
 
ПроисшествияМоскваЗвенигородМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала