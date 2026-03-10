"Спас Град": к поиску детей в Звенигороде привлекут дополнительную технику

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следов троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, найти не удалось, в среду к поискам будет привлечена дополнительная техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".