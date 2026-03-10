Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 18 раз водолазы спускались в реку в поисках пропавших в подмосковном Звенигороде детей, было обнаружено несколько точек, требующих проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной группы "ДобротворецЪ".

"Порядка 18 спусков сегодня было проведено водолазами. Было обнаружено несколько точек, требующих проверки. На данный момент информация отрабатывается", - сообщили в пресс-службе.

В организации рассказали, что перед погружением водолазов дно и толща воды предварительно проверяется эхолотом. Если оператор прибора видит некий объект, который может быть похож на пропавшего, выставляется буй или отбивается точка, в которую спускаются водолазы для точечной проверки.

"Проверять на данный момент просто "ковром" очень сложно водолазами, так как там очень высокое течение. Работа ведется, но природная среда там очень жестокая", - добавили в водолазной группе "ДобротворецЪ".