Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей
2026-03-10T19:15:00+03:00
происшествия
звенигород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
звенигород
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 18 раз водолазы спускались в реку в поисках пропавших в подмосковном Звенигороде детей, было обнаружено несколько точек, требующих проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной группы "ДобротворецЪ".
"Порядка 18 спусков сегодня было проведено водолазами. Было обнаружено несколько точек, требующих проверки. На данный момент информация отрабатывается", - сообщили в пресс-службе.
В организации рассказали, что перед погружением водолазов дно и толща воды предварительно проверяется эхолотом. Если оператор прибора видит некий объект, который может быть похож на пропавшего, выставляется буй или отбивается точка, в которую спускаются водолазы для точечной проверки.
"Проверять на данный момент просто "ковром" очень сложно водолазами, так как там очень высокое течение. Работа ведется, но природная среда там очень жестокая", - добавили в водолазной группе "ДобротворецЪ".
По данным регионального главка МЧС
, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.