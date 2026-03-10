Рейтинг@Mail.ru
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079784574.html
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей - РИА Новости, 10.03.2026
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей
Около 18 раз водолазы спускались в реку в поисках пропавших в подмосковном Звенигороде детей, было обнаружено несколько точек, требующих проверки, сообщили РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:15:00+03:00
2026-03-10T19:15:00+03:00
происшествия
звенигород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380441_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_853701adc2dd56004a4f461a72686453.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079769781.html
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079738554.html
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380441_142:0:997:641_1920x0_80_0_0_cd926d4bd7f5f1508428efd3968963d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звенигород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Звенигород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей

Водолазы около 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Звенигороде детей

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Около 18 раз водолазы спускались в реку в поисках пропавших в подмосковном Звенигороде детей, было обнаружено несколько точек, требующих проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной группы "ДобротворецЪ".
"Порядка 18 спусков сегодня было проведено водолазами. Было обнаружено несколько точек, требующих проверки. На данный момент информация отрабатывается", - сообщили в пресс-службе.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде
Вчера, 17:59
В организации рассказали, что перед погружением водолазов дно и толща воды предварительно проверяется эхолотом. Если оператор прибора видит некий объект, который может быть похож на пропавшего, выставляется буй или отбивается точка, в которую спускаются водолазы для точечной проверки.
"Проверять на данный момент просто "ковром" очень сложно водолазами, так как там очень высокое течение. Работа ведется, но природная среда там очень жестокая", - добавили в водолазной группе "ДобротворецЪ".
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияЗвенигородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала