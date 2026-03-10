Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все необходимые спецподразделения работают на месте поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной группы "ДобротворецЪ".

В водолазной группе "ДобротворецЪ" подчеркнули, что на данный момент территория поисковых мероприятий у реки перекрыта, действует пропускная система.

По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.