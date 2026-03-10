https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079769781.html
Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде
Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде - РИА Новости, 10.03.2026
Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде
Все необходимые спецподразделения работают на месте поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной... РИА Новости, 10.03.2026
Волонтеры рассказали, кто работает на месте поисков детей в Звенигороде
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все необходимые спецподразделения работают на месте поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе водолазной группы "ДобротворецЪ".
"На месте поисковых мероприятий сейчас присутствуют все спецподразделения, которые нужны в данном поиске. То есть это и водолазные расчеты, и МЧС
, и ГИМС, и сотрудники полиции, и национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве
и Московской области
"Спас Град". Все работают в согласовании со штабом, со строгими требованиями МЧС", - рассказали поисковики.
В водолазной группе "ДобротворецЪ" подчеркнули, что на данный момент территория поисковых мероприятий у реки перекрыта, действует пропускная система.
"Территория поисковых мероприятий перекрыта, чтобы исключить несчастные случаи гражданского населения", - добавили в пресс-службе.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.