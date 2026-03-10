https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079751247.html
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей - РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
Мошенники пытаются собирать средства на закупку оборудования и снаряжения якобы для поиска троих пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в водолазной...
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мошенники пытаются собирать средства на закупку оборудования и снаряжения якобы для поиска троих пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в водолазной группе "ДобротворецЪ".
"На фоне резонансного поиска в Звенигороде
, где продолжаются мероприятия по поиску троих пропавших детей, появились случаи мошенничества. Нам стало известно о попытках сбора денежных средств, просьбах закупки оборудования и снаряжения от имени Водолазной группы "ДобротворецЪ" через личные сообщения, звонки и сторонние публикации", - говорится в публикации
организации.
В водолазной группе "ДобротворецЪ" отметили, что организация не ведёт сбор средств через личные обращения, частные страницы и неофициальные источники, а если возникает необходимость в поддержке, то информация об этом публикуется на официальных страницах.
"Просим сохранять бдительность и не переводить деньги по непроверенным реквизитам. Если вы столкнулись с подобными сообщениями, сообщите администрации сообщества", - подчеркнули в публикации.