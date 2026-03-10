В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мошенники пытаются собирать средства на закупку оборудования и снаряжения якобы для поиска троих пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в водолазной группе "ДобротворецЪ".

"На фоне резонансного поиска в Звенигороде , где продолжаются мероприятия по поиску троих пропавших детей, появились случаи мошенничества. Нам стало известно о попытках сбора денежных средств, просьбах закупки оборудования и снаряжения от имени Водолазной группы "ДобротворецЪ" через личные сообщения, звонки и сторонние публикации", - говорится в публикации организации.

В водолазной группе "ДобротворецЪ" отметили, что организация не ведёт сбор средств через личные обращения, частные страницы и неофициальные источники, а если возникает необходимость в поддержке, то информация об этом публикуется на официальных страницах.