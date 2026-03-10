Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
16:59 10.03.2026
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
звенигород
московская область (подмосковье)
происшествия, звенигород, московская область (подмосковье)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей

В Звенигороде мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске троих детей

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мошенники пытаются собирать средства на закупку оборудования и снаряжения якобы для поиска троих пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в водолазной группе "ДобротворецЪ".
"На фоне резонансного поиска в Звенигороде, где продолжаются мероприятия по поиску троих пропавших детей, появились случаи мошенничества. Нам стало известно о попытках сбора денежных средств, просьбах закупки оборудования и снаряжения от имени Водолазной группы "ДобротворецЪ" через личные сообщения, звонки и сторонние публикации", - говорится в публикации организации.
В водолазной группе "ДобротворецЪ" отметили, что организация не ведёт сбор средств через личные обращения, частные страницы и неофициальные источники, а если возникает необходимость в поддержке, то информация об этом публикуется на официальных страницах.
"Просим сохранять бдительность и не переводить деньги по непроверенным реквизитам. Если вы столкнулись с подобными сообщениями, сообщите администрации сообщества", - подчеркнули в публикации.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияЗвенигородМосковская область (Подмосковье)
 
 
