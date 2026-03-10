https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079738554.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде - РИА Новости, 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
Крупные льдины, которые несет по реке, создают препятствия для работы водолазных групп МЧС и плавательных средств в месте поиска троих детей, пропавших в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:33:00+03:00
2026-03-10T16:33:00+03:00
2026-03-10T16:33:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
Новости
ru-RU
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
"ЛизаАлерт": крупные льдины мешают поиску пропавших в Звенигороде детей