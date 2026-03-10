В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупные льдины, которые несет по реке, создают препятствия для работы водолазных групп МЧС и плавательных средств в месте поиска троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".