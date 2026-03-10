В "ЛизаАлерт" рассказали, как ищут пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Дроны, с помощью которых ищут троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, работают в районе острова, в том числе подо льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"С помощью лодок проводится сканирование дна реки, дроны работают в районе острова, в том числе подо льдом", - рассказали в "ЛизаАлерт".

В отряде добавили, что на данный момент в поисках задействованы несколько направлений: беспилотная авиация, обследование акватории и береговой зоны пешими группами.