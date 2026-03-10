https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079734643.html
В "ЛизаАлерт" рассказали, как ищут пропавших детей в Звенигороде
Дроны, с помощью которых ищут троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, работают в районе острова, в том числе подо льдом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:23:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
"ЛизаАлерт": дроны, с помощью которых ищут пропавших детей, работают подо льдом