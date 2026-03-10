В "ЛизаАлерт" не получали сообщений о пропавших в Звенигороде подростках

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сообщений от тех, кто мог предположительно видеть пропавших в Звенигороде троих подростков, об их возможном местонахождении поисковикам не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".