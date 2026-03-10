https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079692184.html
В "ЛизаАлерт" не получали сообщений о пропавших в Звенигороде подростках
Сообщений от тех, кто мог предположительно видеть пропавших в Звенигороде троих подростков, об их возможном местонахождении поисковикам не поступало, рассказали РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:56:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
