13:56 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" не получали сообщений о пропавших в Звенигороде подростках
Сообщений от тех, кто мог предположительно видеть пропавших в Звенигороде троих подростков, об их возможном местонахождении поисковикам не поступало, рассказали РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : МЧС РоссииПоиски пропавших подростков в Звенигороде
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
© Фото : МЧС России
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сообщений от тех, кто мог предположительно видеть пропавших в Звенигороде троих подростков, об их возможном местонахождении поисковикам не поступало, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Нет, таких сообщений не поступало", - сказали в пресс-службе "ЛизаАлерт", отвечая на вопрос, поступали ли к ним сообщения о возможном местонахождении подростков.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Появились подробности поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 12:33
 
ПроисшествияЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
