"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, поисковики ищут под водой с помощью гидроакустики, а именно эхолотов, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"Гидроакустика, а именно эхолот работает по такому принципу. Если это работа с берега, со льда - вырывается лунка небольшого диаметра, 20-25 сантиметров. Далее в эту лунку погружается специальный сканер, который гидроакустической системой сканирует поверхность по принципу УЗИ - как ультразвук оно работает", - рассказали в "Спас Граде".

По словам собеседника агентства, часть звуковых волн ударяется об препятствие в воде, вторая их половина проходит сверху, снизу и по бокам от него - так с помощью прибора удается понять размер этого предмета.

"Если предмет крупный, рядом с ним вырывается лунка поближе к нему, туда опускается камера для проверки. Если по какой-то причине камера не видит предмет - мутная вода, ледовая масса подтаявшая - то на месте вырубается прорубь, и для проверки спускается водолаз", - добавили в центре.