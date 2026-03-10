Рейтинг@Mail.ru
"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой
10.03.2026
"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой
Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, поисковики ищут под водой с помощью гидроакустики, а именно эхолотов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2026
"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой

РИА Новости: детей, пропавших в Звенигороде, ищут под водой с помощью эхолотов

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, поисковики ищут под водой с помощью гидроакустики, а именно эхолотов, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Гидроакустика, а именно эхолот работает по такому принципу. Если это работа с берега, со льда - вырывается лунка небольшого диаметра, 20-25 сантиметров. Далее в эту лунку погружается специальный сканер, который гидроакустической системой сканирует поверхность по принципу УЗИ - как ультразвук оно работает", - рассказали в "Спас Граде".
По словам собеседника агентства, часть звуковых волн ударяется об препятствие в воде, вторая их половина проходит сверху, снизу и по бокам от него - так с помощью прибора удается понять размер этого предмета.
"Если предмет крупный, рядом с ним вырывается лунка поближе к нему, туда опускается камера для проверки. Если по какой-то причине камера не видит предмет - мутная вода, ледовая масса подтаявшая - то на месте вырубается прорубь, и для проверки спускается водолаз", - добавили в центре.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спас Град" рассказал подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
Вчера, 11:44
 
