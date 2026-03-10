https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079669987.html
"Спас Град" рассказал, как ищут детей в Звенигороде под водой
Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, поисковики ищут под водой с помощью гидроакустики, а именно эхолотов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Звенигород, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, поисковики ищут под водой с помощью гидроакустики, а именно эхолотов, рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град
".
"Гидроакустика, а именно эхолот работает по такому принципу. Если это работа с берега, со льда - вырывается лунка небольшого диаметра, 20-25 сантиметров. Далее в эту лунку погружается специальный сканер, который гидроакустической системой сканирует поверхность по принципу УЗИ - как ультразвук оно работает", - рассказали в "Спас Граде".
По словам собеседника агентства, часть звуковых волн ударяется об препятствие в воде, вторая их половина проходит сверху, снизу и по бокам от него - так с помощью прибора удается понять размер этого предмета.
"Если предмет крупный, рядом с ним вырывается лунка поближе к нему, туда опускается камера для проверки. Если по какой-то причине камера не видит предмет - мутная вода, ледовая масса подтаявшая - то на месте вырубается прорубь, и для проверки спускается водолаз", - добавили в центре.
По данным регионального главка МЧС
, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.