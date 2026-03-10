https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079654895.html
"Спас Град" рассказал подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжают искать с помощью водолазов, эхолотов, подводных камер и лодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
