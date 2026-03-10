"Спас Град" рассказал подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжают искать с помощью водолазов, эхолотов, подводных камер и лодок, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"Это водолазы и эхолоты, подводные камеры. Спуски на лодках", - рассказали в "Спас Граде", отвечая на вопрос, какая техника привлечена к поискам.

В пресс-службе добавили, что на реке продолжается ледоход, который осложняет поисковые работы.