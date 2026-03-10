Рейтинг@Mail.ru
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России - РИА Новости, 10.03.2026
23:25 10.03.2026
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026
Новости
россия, victoria's secret, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Victoria's Secret, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

РИА Новости: Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации.
Теперь под этим брендом Victoria's Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду.
Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака "умных часов"
РоссияVictoria's SecretФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
