Рейтинг@Mail.ru
Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/znak-2079606650.html
Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России - РИА Новости, 10.03.2026
Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:00:00+03:00
2026-03-10T08:00:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779452432_152:105:2814:1602_1920x0_80_0_0_3717dc54d487a3d5bb389085277448c3.jpg
https://ria.ru/20260308/znak-2079324171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779452432_594:51:2814:1716_1920x0_80_0_0_efc1a1b691c4456266370adb651a5808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России

РИА Новости: Krombacher зарегистрировала два товарных знака в РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Роспатент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров.
Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.
Сигареты Winston - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Производитель Winston зарегистрировал товарный знак в России
8 марта, 07:32
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала