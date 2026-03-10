https://ria.ru/20260310/zima-2079655739.html
Опрос показал, какую зиму хотят россияне
Опрос показал, какую зиму хотят россияне
Каждому второму (48%) россиянину хотелось бы больше теплых зим, каждому четвертому (24%) - больше морозных, следует из результатов опроса Аналитического центра... РИА Новости, 10.03.2026
Опрос показал, какую зиму хотят россияне
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Каждому второму (48%) россиянину хотелось бы больше теплых зим, каждому четвертому (24%) - больше морозных, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте
Зимой 2026 года россияне чаще сохраняли бодрость духа (23%) по сравнению с замерами 2006 года (11%). Сильный мороз негативно сказался на настроении 17% опрошенных, что на 25% меньше, чем в 2006 году. По данным опроса, 48% россиян хотели бы больше теплых зим, 24% респондентов - больше холодных.
На перебои и аварии в связи с похолоданием россияне указали в работе общественного транспорта (38%), теплоснабжения (22%), электроснабжения (20%). В этом году отказаться от походов по личным, бытовым делам из-за морозов пришлось 13% россиянам (в 2006 году - 46%), утеплить дополнительно квартиру - 11% опрошенным (в 2006 году - 33%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.