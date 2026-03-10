Опрос показал, какую зиму хотят россияне

Зимой 2026 года россияне чаще сохраняли бодрость духа (23%) по сравнению с замерами 2006 года (11%). Сильный мороз негативно сказался на настроении 17% опрошенных, что на 25% меньше, чем в 2006 году. По данным опроса, 48% россиян хотели бы больше теплых зим, 24% респондентов - больше холодных.