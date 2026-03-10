Рейтинг@Mail.ru
СМИ: умер американский чиновник, разоблачивший Уотергейтский заговор
04:55 10.03.2026 (обновлено: 09:00 10.03.2026)
СМИ: умер американский чиновник, разоблачивший Уотергейтский заговор
в мире, сша, сан-диего, ричард никсон
В мире, США, Сан-Диего, Ричард Никсон
СМИ: умер американский чиновник, разоблачивший Уотергейтский заговор

NYT: разоблачивший Уотергейтский заговор Баттерфилд умер в возрасте 99 лет

© REUTERS / FAAАлександр Баттерфилд
Александр Баттерфилд - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / FAA
Александр Баттерфилд. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель помощника бывшего американского президента Ричарда Никсона Александр Баттерфилд, раскрывший существование системы записи разговоров при помощи подслушивающих устройств в "Уотергейтском деле", скончался в возрасте 99 лет в США, сообщает газета New York Times.
"Александр Баттерфилд, который раскрыл сенату США и потрясённому народу существование системы записи разговоров Ричарда Никсона в Белом доме, разоблачив Уотергейтский заговор и предопределив судьбу единственного американского президента, ушедшего в отставку, скончался в понедельник у себя дома в Сан-Диего. Ему было 99 лет", - говорится в сообщении.
В 1972 году помощники президента-республиканца Ричарда Никсона организовали установку "жучков" и похищение документов из офиса Демократической партии в офисном комплексе "Уотергейт". Последовавший скандал, вынудивший Никсона уйти в отставку, стал одним из самых громких в истории США.
 
