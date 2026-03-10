СМИ: умер американский чиновник, разоблачивший Уотергейтский заговор

В 1972 году помощники президента-республиканца Ричарда Никсона организовали установку "жучков" и похищение документов из офиса Демократической партии в офисном комплексе "Уотергейт". Последовавший скандал, вынудивший Никсона уйти в отставку, стал одним из самых громких в истории США.