Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Солнечногорский горсуд Подмосковья приговорил к году колонии-поселения мужчину, управлявшего электросамокатом на автодороге в состоянии опьянения, его также лишили самоката и права управлять транспортными средствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
На мужчину возбудили дело по статье УК об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
Как установил суд, гражданин в состоянии опьянения начал движение на электросамокате по автодороге, где был остановлен сотрудником ДПС.
Суд приговорил мужчину к году колонии-поселения, его на 4,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. "С конфискацией в собственность государства механического транспортного средства - электросамоката", - добавили в пресс-службе.