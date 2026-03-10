Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Солнечногорский горсуд Подмосковья приговорил к году колонии-поселения мужчину, управлявшего электросамокатом на автодороге в состоянии опьянения, его также лишили самоката и права управлять транспортными средствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

На мужчину возбудили дело по статье УК об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Как установил суд, гражданин в состоянии опьянения начал движение на электросамокате по автодороге, где был остановлен сотрудником ДПС.