Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zhitel-2079777603.html
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде - РИА Новости, 10.03.2026
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Солнечногорский горсуд Подмосковья приговорил к году колонии-поселения мужчину, управлявшего электросамокатом на автодороге в состоянии опьянения, его также... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:46:00+03:00
2026-03-10T18:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978008212_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_9f2f423b8f02cbaab1e5d3a9eb2cb052.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060930468.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978008212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6efa80ab6e7dbe0db1a6574cfcf23894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде

Жителю Подмосковья дали год колонии за езду на электросамокате в нетрезвом виде

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЭлектросамокат под снегом в Москве
Электросамокат под снегом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Электросамокат под снегом в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Солнечногорский горсуд Подмосковья приговорил к году колонии-поселения мужчину, управлявшего электросамокатом на автодороге в состоянии опьянения, его также лишили самоката и права управлять транспортными средствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
На мужчину возбудили дело по статье УК об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
Как установил суд, гражданин в состоянии опьянения начал движение на электросамокате по автодороге, где был остановлен сотрудником ДПС.
Суд приговорил мужчину к году колонии-поселения, его на 4,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. "С конфискацией в собственность государства механического транспортного средства - электросамоката", - добавили в пресс-службе.
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов
9 декабря 2025, 18:28
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала