У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тирренском море у берегов итальянского Неаполя, сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 378 километров. Землетрясение произошло в 23.03 понедельника по времени UTC (02.03 вторника мск).