У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 10.03.2026
У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тирренском море у берегов итальянского Неаполя, сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 10.03.2026
У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Тирренском море у берегов Неаполя произошло землетрясение магнитудой 6,0
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тирренском море у берегов итальянского Неаполя, сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 378 километров. Землетрясение произошло в 23.03 понедельника по времени UTC (02.03 вторника мск).
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.