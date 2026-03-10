Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Поток оружия, которое Европа продолжает закупать у США для отправки Киеву, может прекратиться, пишет Foglio.
"Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации.
Также отмечается, что Украина может обанкротиться уже к началу апреля. Виной тому — невыполнение ЕС обещания о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро из-за вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
