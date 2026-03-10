Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ

«

"Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации.