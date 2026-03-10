Рейтинг@Mail.ru
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
22:59 10.03.2026
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ
Поток оружия, которое Европа продолжает закупать у США для отправки Киеву, может прекратиться, пишет Foglio. РИА Новости, 10.03.2026
украина, европа, киев, виктор орбан, сергей лавров, али хаменеи, евросоюз, нато
Украина, Европа, Киев, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Али Хаменеи, Евросоюз, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Поток оружия, которое Европа продолжает закупать у США для отправки Киеву, может прекратиться, пишет Foglio.
«
"Есть ли у Европы достаточно ресурсов и политической воли, чтобы вести две затяжные войны на своих границах? Украина рискует оказаться на вторых ролях в конфликте, в котором Европа не намеревалась участвовать. Усиление боевых действий в регионе и ряд решений администрации (Дональда. — Прим. ред.) Трампа будут иметь серьезные последствия для позиции Киева. Сам Зеленский признал, что Украина рискует остаться с недостаточным количеством ракет ПВО. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться", — говорится в публикации.
Также отмечается, что Украина может обанкротиться уже к началу апреля. Виной тому — невыполнение ЕС обещания о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро из-за вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
