Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды "специалистов" для помощи в противодействии дронам.
Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
"Что касается ситуации на Ближнем Востоке. Мы отправили три наши команды. Они профессиональны и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах… Это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ", - сказал Зеленский журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Позже в вечернем обращении Зеленский сообщил, что секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и украинские военные находятся на пути в регион Залива.
"Рустем Умеров вместе с нашими военными, вместе с разведкой, с министерством обороны, МИД будет готовить конкретные договоренности", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.