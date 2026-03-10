Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды "специалистов" для помощи в противодействии дронам.

Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока , где обострилась обстановка из-за операции США Израиля против Ирана , некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве . При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке. Мы отправили три наши команды. Они профессиональны и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах… Это Катар Саудовская Аравия и ОАЭ", - сказал Зеленский журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".

Позже в вечернем обращении Зеленский сообщил, что секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и украинские военные находятся на пути в регион Залива.

"Рустем Умеров вместе с нашими военными, вместе с разведкой, с министерством обороны, МИД будет готовить конкретные договоренности", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.