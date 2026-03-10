Рейтинг@Mail.ru
Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 10.03.2026 (обновлено: 23:06 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079797075.html
Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток
Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 10.03.2026
Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток
Владимир Зеленский утверждает, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды "специалистов" для помощи в противодействии дронам. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:40:00+03:00
2026-03-10T23:06:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
владимир зеленский
масуд пезешкиан
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079693997.html
https://ria.ru/20260310/oae-2079706339.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, владимир зеленский, масуд пезешкиан, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Масуд Пезешкиан, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Киев отправил специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток

Зеленский: Украина отправила специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды "специалистов" для помощи в противодействии дронам.
Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Нацгвардии Украины создают полки беспилотных систем
Вчера, 14:02
"Что касается ситуации на Ближнем Востоке. Мы отправили три наши команды. Они профессиональны и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах… Это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ", - сказал Зеленский журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Позже в вечернем обращении Зеленский сообщил, что секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и украинские военные находятся на пути в регион Залива.
"Рустем Умеров вместе с нашими военными, вместе с разведкой, с министерством обороны, МИД будет готовить конкретные договоренности", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
Вчера, 14:55
 
В миреИранСШАБлижний ВостокВладимир ЗеленскийМасуд ПезешкианВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала