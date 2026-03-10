Рейтинг@Mail.ru
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский
20:12 10.03.2026
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский
Владимир Зеленский пожаловался, что США не дают Киеву лицензию на производство противоракет. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, украина, владимир зеленский, нато
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский

Зеленский: США не дают Украине лицензию на производство противоракет

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что США не дают Киеву лицензию на производство противоракет.
"Для этого (производства противоракет - ред.) нужно только одно - лицензия от США. Я проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией (США), проговаривал с производителями этих ракет, с партнерами, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили", - сказал Зеленский украинским журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.Live".
Ранее газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Зеленский же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
