https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079788611.html
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом может пройти в Турции или... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:34:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
в мире
украина
москва
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8803dfa4409579f94a01269e5f992842.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079786350.html
украина
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb66fef90fdf22e9576afa9fe1432f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Зеленский: следующие переговоры по Украине может пройти в Турции или Швейцарии