Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079788611.html
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом может пройти в Турции или... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:34:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
в мире
украина
москва
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8803dfa4409579f94a01269e5f992842.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079786350.html
украина
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb66fef90fdf22e9576afa9fe1432f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал, где могут продолжиться переговоры по Украине

Зеленский: следующие переговоры по Украине может пройти в Турции или Швейцарии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом может пройти в Турции или Швейцарии.
Как заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет.
"Мы ожидаем, что встреча будет на следующей неделе. Это предложила американская стороны. Посмотрим, что будет на Ближнем Востоке. Встреча может быть в Швейцарии или Турции. Сомневаюсь, что будет в Эмиратах", - сказал Зеленский журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча Вашингтона, Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Вчера, 19:26
 
В миреУкраинаМоскваВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала