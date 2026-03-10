Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079786350.html
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине был перенесен по инициативе США. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:26:00+03:00
2026-03-10T19:26:00+03:00
украина
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079764764.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Украина, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине

Зеленский: новый раунд переговоров по Украине перенесли по инициативе США

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине был перенесен по инициативе США.
Как заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет.
"Мы готовы были ехать в Турцию, перенесла эту встречу именно американская сторона. Сказали: "Давайте на следующей неделе", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Мы-Украина".
Зеленский 9 марта утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. До этого он утверждал, что новый раунд переговоров может пройти с 5 по 8 марта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана
Вчера, 17:39
 
УкраинаВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала