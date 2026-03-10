https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079786350.html
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине был перенесен по инициативе США. РИА Новости, 10.03.2026
Новости
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
