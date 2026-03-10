МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет и дальше поддерживать неонацистское подразделение "Азов"*, в то время как киевский режим отрицает влияние фашистской идеологии в стране и заявляет о готовности вступить в Евросоюз.
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
"Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов"* является одной из наиболее эффективных боевых структур наших сил обороны. Мы будем и дальше поддерживать развитие корпуса и других подразделений Нацгвардии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
*Организация, признанная террористической на территории РФ