Зеленский пообещал поддержку неонацистскому "Азову"*

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет и дальше поддерживать неонацистское подразделение "Азов"*, в то время как киевский режим отрицает влияние фашистской идеологии в стране и заявляет о готовности вступить в Евросоюз.