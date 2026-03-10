Рейтинг@Mail.ru
17:39 10.03.2026 (обновлено: 22:28 10.03.2026)
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана
Владимир Зеленский обеспокоен грядущими проблемами с поставками оружия на Украину из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана

Spiegel: высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен грядущими проблемами с поставками оружия на Украину из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Der Spiegel.
"Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине. Хотя США давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Штатов, а затем поставлять их Киеву. Однако в настоящее время США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot", — говорится в публикации.

Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
Вчера, 16:44
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Переговоры по Украине откладываются из-за Ирана, утверждает Зеленский
9 марта, 21:22
 
