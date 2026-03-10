«

"Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине. Хотя США давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Штатов, а затем поставлять их Киеву. Однако в настоящее время США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot", — говорится в публикации.