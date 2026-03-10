На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен грядущими проблемами с поставками оружия на Украину из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Der Spiegel.
«
"Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызывает настоящую панику на Украине. Хотя США давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у Штатов, а затем поставлять их Киеву. Однако в настоящее время США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot", — говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.