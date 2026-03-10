Рейтинг@Mail.ru
"Полноценный кризис". На Западе запаниковали после выходки Зеленского - РИА Новости, 10.03.2026
14:49 10.03.2026
"Полноценный кризис". На Западе запаниковали после выходки Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывают крайнюю озабоченность, пишет Uhherd.
UhHerd: угрозы Зеленского в адрес Орбана вызывают тревогу

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывают крайнюю озабоченность, пишет Uhherd.
"Отношения между разоренной Украиной и соседней Венгрией испортились уже давно, но с некоторых пор переросли в полноценный внешнеполитический кризис. Комментарии Зеленского, прозвучавшие в четверг, обострили ожесточенный спор вокруг поставок российской нефти до неприкрытой враждебности", — говорится в публикации.
Отмечается, что выпад Зеленского осудил даже соперник Орбана на апрельских выборах Петер Мадьяр.
"Поддержка от столь ярого недруга Орбана лишь демонстрирует зреющие в Венгрии антиевропейские и антиукраинские настроения", — подчеркивается в материале.
Кроме того, как пишет UnHerd, скандальные заявления главы киевского режима привели к тому, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал задуматься о блокировке кредита ЕС для Украины.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
