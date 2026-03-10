Рейтинг@Mail.ru
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
10:04 10.03.2026 (обновлено: 14:30 10.03.2026)
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 10.03.2026
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
2026-03-10T10:04:00+03:00
2026-03-10T14:30:00+03:00
"Публичный позор". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

SC: руководство ЕС закрыло глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевский режим перешел от блокирования поставок нефти к угрозам расправы над главой страны — участницы ЕС, в то время как Брюссель продолжает бездействовать, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture.
"Последним шагом коррумпированного режима Владимира Зеленского стала его угроза в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. <…> Такое трудно придумать. Комик, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента — героя мелодрамы, теперь распоряжается указами как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС, и все только потому, что Брюссель потакает его русофобским навязчивым идеям", — говорится в публикации.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского
9 марта, 19:51
Как отметил журналист, Евросоюз ранее закрыл глаза на блокаду нефти через трубопровод "Дружба" и шантаж в сфере энергетики со стороны киевского режима, а теперь замолчал и угрозы убийством в адрес главы европейского государства. По мнению Каннингема, это показывает, насколько глубоко коррумпировано руководство союза.
"Спонсоры опосредованной войны в Брюсселе, похоже, больше озабочены тем, что выходки их избалованной и коррумпированной марионетки в Киеве станут для них публичным позором", — резюмировал он.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
9 марта, 13:09
 
