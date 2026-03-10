Как отметил журналист, Евросоюз ранее закрыл глаза на блокаду нефти через трубопровод "Дружба" и шантаж в сфере энергетики со стороны киевского режима, а теперь замолчал и угрозы убийством в адрес главы европейского государства. По мнению Каннингема, это показывает, насколько глубоко коррумпировано руководство союза.