Зеленский ввел санкции против российских судей
Зеленский ввел санкции против российских судей
Владимир Зеленский ввел санкции против 38 российских судей, сообщает во вторник офис Зеленского. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
киев
2026
Зеленский ввел санкции против 38 российских судей