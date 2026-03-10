Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против российских судей - РИА Новости, 10.03.2026
15:14 10.03.2026
Зеленский ввел санкции против российских судей
Зеленский ввел санкции против российских судей
Владимир Зеленский ввел санкции против 38 российских судей, сообщает во вторник офис Зеленского. РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский ввел санкции против российских судей

Зеленский ввел санкции против 38 российских судей

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 38 российских судей, сообщает во вторник офис Зеленского.
"Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских судей, а также продления санкций, у которых истекает срок действия, против российских компаний. В санкционный пакет вошел 41 судья, из которых 38 – граждане России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Киевский режим утверждает, что эти судьи выносили приговоры военнопленным.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
