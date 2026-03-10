Безруков рассказал, как познакомился с Зацепиным

«

"Можно понять мое волнение, когда в 2008 году для записи песни "Тихая река" к сериалу "В июне 41-го", в котором я снимался, меня пригласил к себе домой сам Зацепин! На какое-то мгновение почувствовал себя пацаном , пытающимся под гитару спеть "призрачно все в этом мире бушующем", - написал артист в своем Telegram-канале.