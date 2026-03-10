https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079744356.html
Безруков рассказал, как познакомился с Зацепиным
культура
россия
александр зацепин
сергей безруков
музыка
Новости
ru-RU
Безруков рассказал, как познакомился с Зацепиным
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Актер Сергей Безруков рассказал, как познакомился с народным артистом России Александром Зацепиным во время работы над сериалом "В июне 41-го" в 2008 году.
«
"Можно понять мое волнение, когда в 2008 году для записи песни "Тихая река" к сериалу "В июне 41-го", в котором я снимался, меня пригласил к себе домой сам Зацепин! На какое-то мгновение почувствовал себя пацаном , пытающимся под гитару спеть "призрачно все в этом мире бушующем", - написал артист в своем Telegram-канале.
Безруков
добавил, что Зацепин лично учил его пропевать ноты из саундтрека к ленте, а также дал ему поиграть на своем фортепиано.
"В общем, с прекрасным юбилеем вас, Александр Сергеевич!" - заключил актер.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.