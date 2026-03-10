Рейтинг@Mail.ru
Песков поздравил Зацепина со столетием со сцены Большого театра
Культура
 
16:05 10.03.2026
Песков поздравил Зацепина со столетием со сцены Большого театра
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со сцены Большого театра поздравил композитора Александра Зацепина со столетием, пожелав ему беречь свой талант для
россия
Песков поздравил Зацепина со столетием со сцены Большого театра

Композитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со сцены Большого театра поздравил композитора Александра Зацепина со столетием, пожелав ему беречь свой талант для миллионов поклонников во всем мире.
Во вторник Зацепину исполнилось 100 лет. Большой концерт в честь его юбилея проходит во вторник в Большом театре.
"Будьте, пожалуйста, здоровы, счастливы и берегите свой талант для многих миллионов ваших поклонников как у нас в стране, так и во всем мире", - сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента зачитал поздравительную телеграмму от главы государства Владимира Путина.
Президент России ранее поздравил Зацепина с юбилеем, отметив, что композитор по-прежнему щедро дарит любителям музыки свой талант и новые произведения.
