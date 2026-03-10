Рейтинг@Mail.ru
Зацепин дал оценку современным исполнителям - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079655225.html
Зацепин дал оценку современным исполнителям
Зацепин дал оценку современным исполнителям - РИА Новости, 10.03.2026
Зацепин дал оценку современным исполнителям
Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что уровень современных музыкальных исполнителей вырос, но музыкальная сфера пока в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:47:00+03:00
2026-03-10T11:47:00+03:00
россия
александр зацепин
культура
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952937_413:50:2883:1439_1920x0_80_0_0_3e50a91fb4959de012280cfc156fe8a4.jpg
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2078941084.html
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079637650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952937_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d7f6d96e9037584a2edbc60ca01ca0f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр зацепин, культура, музыка
Россия, Александр Зацепин, Культура, Музыка
Зацепин дал оценку современным исполнителям

РИА Новости: Зацепин дал оценку современным музыкальным исполнителям

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что уровень современных музыкальных исполнителей вырос, но музыкальная сфера пока в упадке.
"Немножко изменилось, потому что появились новые произведения, все-таки поинтереснее, на мой взгляд. Так что, музыка будет развиваться", - сказал композитор, отвечая на вопрос о том, изменилось ли за последние годы его отношение к современным музыкальным исполнителям.
Композитор Александр Зацепин на церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии доверия покупателей Марка No1 в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Король шлягеров: Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей
Вчера, 08:00
Зацепин отметил, что современное состояние музыки до сих пор находится в упадке. По его мнению, необходимо дождаться появления творческой фигуры, деятельность которой станет отправной точкой для музыкального расцвета.
"Может быть, это будет завтра, может, послезавтра, а может, через пять лет. Посмотрим, надо просто ждать", - заключил он.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Вчера, 10:50
 
РоссияАлександр ЗацепинКультураМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала