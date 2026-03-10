Зацепин дал оценку современным исполнителям

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что уровень современных музыкальных исполнителей вырос, но музыкальная сфера пока в упадке.

"Немножко изменилось, потому что появились новые произведения, все-таки поинтереснее, на мой взгляд. Так что, музыка будет развиваться", - сказал композитор, отвечая на вопрос о том, изменилось ли за последние годы его отношение к современным музыкальным исполнителям.

Зацепин отметил, что современное состояние музыки до сих пор находится в упадке. По его мнению, необходимо дождаться появления творческой фигуры, деятельность которой станет отправной точкой для музыкального расцвета.

"Может быть, это будет завтра, может, послезавтра, а может, через пять лет. Посмотрим, надо просто ждать", - заключил он.