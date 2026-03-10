Рейтинг@Mail.ru
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам - РИА Новости, 10.03.2026
11:19 10.03.2026
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам - РИА Новости, 10.03.2026
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам
Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что искусственный интеллект пока не может заменить настоящего музыканта, он не... РИА Новости, 10.03.2026
Новости
Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам

Зацепин: ИИ пока не способен доводить музыку до полного совершенства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Александр Зацепин
Александр Зацепин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что искусственный интеллект пока не может заменить настоящего музыканта, он не способен доводить музыку до полного совершенства.
"Он может автоматически складывать, возводить в степень, но не контролировать и не обтачивать до полного совершенства музыку", - сказал Зацепин, отвечая на вопрос о том, смогут ли продукты искусственного интеллекта в будущем заменить авторские произведения.
Зацепин добавил, что не исключает, что когда-нибудь искусственный интеллект улучшит механизмы редактирования музыки, но он все равно никогда не сможет стать полноценной заменой человеку.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Композитор Александр Зацепин на церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии доверия покупателей Марка No1 в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Король шлягеров: Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей
