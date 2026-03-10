Зацепин рассказал, в чем ИИ проигрывает музыкантам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что искусственный интеллект пока не может заменить настоящего музыканта, он не способен доводить музыку до полного совершенства.

"Он может автоматически складывать, возводить в степень, но не контролировать и не обтачивать до полного совершенства музыку", - сказал Зацепин , отвечая на вопрос о том, смогут ли продукты искусственного интеллекта в будущем заменить авторские произведения.

Зацепин добавил, что не исключает, что когда-нибудь искусственный интеллект улучшит механизмы редактирования музыки, но он все равно никогда не сможет стать полноценной заменой человеку.