10.03.2026
Александр Зацепин: любую музыку надо доводить до совершенства
Александр Зацепин: любую музыку надо доводить до совершенства
Александр Зацепин: любую музыку надо доводить до совершенства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
Народный артист России, Герой труда РФ Александр Зацепин 10 марта отмечает 100-летний юбилей. В интервью РИА Новости композитор рассказал о своем подходе к написанию музыки, о том, как написать хит, в чем искусственный интеллект проигрывает настоящим композиторам, и как можно сохранить молодость. Беседовала Марина Пяткина.
Александр Сергеевич, вы отмечаете 100-летний юбилей, как планируете отпраздновать?
– Да, 10 марта я буду отмечать столетний юбилей, если доживу (смеется), будет большой юбилейный концерт в Большом театре.
Не могли бы вы приоткрыть для нас завесу тайны и поделиться, что вы приготовили для юбилейного концерта? Будет ли в программе что-то из ваших последних произведений?
– Я не участвовал в подготовке программы концерта – это станет для меня сюрпризом, надеюсь, что будут новые произведения, я бы хотел, чтобы поставили что-то новое из моих мюзиклов.
В молодости друзья называли вас "железным дровосеком" за работоспособность и крепкое здоровье. Как вам удается сохранять бодрость? В чем заключается ваш секрет долголетия?
– Я не знаю секрет долголетия – я никогда не мечтал о том, что буду жить до ста лет, и не думал даже. Мне самому не верится. Может быть, это случайность, а может, так судьба распорядилась? Не знаю. Но чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону.
Вы всегда говорили, что работа – это ваш кислород, и без нее неинтересно жить. Это и сейчас так? Вы по-прежнему большую часть времени уделяете работе? Какой у вас распорядок дня?
– Да, у меня распорядок такой: в семь часов я встаю, делаю зарядку, иду в душ, потом завтрак, и скорее бегу к компьютеру. Работаю до часа или до двух примерно, затем обед, а после обеда минут на 13 ложусь на спину и расслабляюсь "по-йоговски", но, по-моему, это все превращается в сон. Я ставлю будильник ровно на 13 минут, но просыпаюсь обычно за полминуты до звонка, и потом опять бегу к компьютеру работать – все время тружусь.
У Александра Сергеевича Пушкина есть цитата: "Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние", то есть, по мнению Пушкина, вдохновение связано с силой воли и дисциплиной, а не с внезапным порывом. Согласны ли вы с этим?
– Очень точно Пушкин сказал, попал в точку. Конечно, еще мой педагог в консерватории всегда говорил: "Шура, вам надо каждый день работать как я – с девяти до часу", и я теперь делаю так же – с девяти до часа стараюсь работать. Нельзя ждать какого-то: "Ах, пришло вдохновение", нет, вдохновение приходит во время работы.
Как вы настраиваетесь на работу? Есть ли у вас какие-то особые ритуалы или привычки?
– Я никак не настраиваюсь, я проснулся и уже настроен на то, чтобы скорее все прошло – зарядка, завтрак и прочие приготовления, и я бы побыстрее сел за работу.
Вы упоминали, что за полтора года совместной работы с режиссером Музой Ли написали новую музыку для четырех мюзиклов и одного балета – "Принцесса Турандот". Расскажите, чем отличается процесс работы над музыкой с Музой? Привнесла ли Муза Ли в произведения свое видение или лишь гармонично дополнила ваше собственное?
– Уже даже к пяти мюзиклам написали музыку вместе. Ну, например, если говорить про балет – она написала либретто, так я танцую от ее либретто. Мы обсуждаем номера, что-то исправляем, что-то добавляем – все совместно, но музыка получается, как и всегда: как музыку проживу – так и пишу, здесь все одинаково, ничего не меняется.
Возвращаясь к балету "Принцесса Турандот". Когда ждать премьеру в Большом театре? Расскажите о процессе работы над балетом. Какой получилась ваша Турандот? Музыка будет созвучна классическим, довольно мрачным версиям, или у вас свое видение?
– Я буду ждать премьеру, обещают, что в этом году все получится. Понимаете, это драма, трагедия, и конечно, она не будет веселой танцевальной музыкой. Так что и в нашей постановке она будет где-то печальная, где-то жестокая, в каких-то номерах музыка будет совершенно контрастной, все оценит публика. Посмотрим, как это воспримут.
Какую свою работу вы считаете самой важной?
– Каждая – важная. Любую песню нужно стараться написать так, чтобы она стала хитом, а если она не будет хитом, значит, это моя ошибка. У меня были, конечно, какие-то ошибки, но, в основном, все-таки я обтачивал свое произведение со всех сторон, никаких заусенцев не было. Я старался сделать так, чтобы все было правильно, и удавалось.
Несколько лет назад вы рассказали, что послушали композиции современных исполнителей, но не услышали ничего выдающегося. Вы отметили, что молодому поколению надо еще поработать над написанием музыки и текстов. Изменилось ли ваше мнение с того момента?
– Немножко изменилось, потому что появились новые произведения, все-таки поинтереснее, на мой взгляд. Так что музыка будет развиваться, и хотя сейчас эта синусоида внизу, появится опять кто-то, как в свое время появились Beatles, когда так же был большой спад, и сразу все вспыхнуло, и во всех странах появилась своя прекрасная музыка. Так и у нас. Может быть, это будет завтра, может, послезавтра, а может, через пять лет. Посмотрим, надо просто ждать.
Какая музыка вам нравится, что вы слушаете для работы, а что для души? Есть ли у вас любимые современные композиторы?
– Я, к сожалению, не слушаю музыку. У меня нет времени. Мне отпущено очень мало времени для работы, и я тороплюсь сделать все, что задумал, а планов очень много. Нужно постараться все успеть. Могу послушать только за завтраком или за обедом. Но я же не завтракаю около компьютера, так что, приходится слушать на телефоне, но на телефоне звук, конечно, совершенно не для музыки.
Хотели бы вы написать музыку для кого-нибудь из современных отечественных звезд эстрады?
– Я не знаю звезд, но у нас с Музой есть театр, в котором 40 человек – молодых и талантливых. Они и поют, и танцуют, и улучшают свое мастерство с каждым днем. Мы набираем новых исполнителей, именно таких, которые могут действительно хорошо исполнить, спеть и сыграть роль.
Что вы думаете о музыке, которую создает искусственный интеллект? Вызывает ли у вас чувства такая музыка? И смогут ли продукты искусственного интеллекта в будущем заменить авторские произведения?
– Нет. Допустим, искусственный интеллект сочинил какую-нибудь песню. А может ли он понять, что можно улучшить ее? И как улучшить? Этого он не знает. Он этого не понимает, потому что у него нет души, прошлого, детства, он же не человек. Пока еще далеко не человек. Он может автоматически складывать, возводить в степень, и даже написать музыку, но не контролировать и не обтачивать до полного совершенства. Может быть, это когда-нибудь и настанет, не знаю, но с человеком механический робот никогда не сравнится.
Как вы полюбили музыку?
– Мой отец любил серьезную музыку, в субботу у него был выходной, и он меня всегда звал послушать музыку вместе. Я садился, он заводил патефон, иногда и мне разрешал: я ручку крутил, патефон заводили и ставили пластинку. Очень много всего у него было: и Шаляпин, и Собинов, и Лемешев, и Козловский – и оперы, и балеты, и симфонии. Что он любил, то я и слушал. Сначала это казалось мне немножко затянутым, ребята играют во дворе, веселятся, а я должен сидеть и что-то слушать. Но потом я привык, мне стало нравиться, и я стал слушать эту музыку с удовольствием. Это осталось со мной на всю жизнь. Я могу вспоминать своего отца только с благодарностью.
Как вы считаете, можно и нужно ли воспитывать вкус к музыке?
– А почему нет? Например, мой дорогой зять, когда учился в институте, устроился в консерваторию осветителем, чтобы немного подзаработать, музыка ему была совершенно безразлична. Он поработал два года и полюбил всю симфоническую музыку. До сих пор ходит на все концерты, знает всех исполнителей, кто и как играет, стал разбираться. Значит, можно воспитать вкус. Это как язык, понимаете? Как иностранный язык, который нужно уметь понимать.
Какой совет вы бы дали молодым композиторам, которые только начинают свой путь?
– Молодым композиторам сейчас трудно, как и мне было в мое время. Никто не встречал с распростертыми объятиями – надо было пробиваться. И сейчас так же, а может быть, и сложнее. Но главное, что бы я посоветовал – надо относиться к своей работе очень серьезно и не давать повод подумать, что ты пишешь халтуру. То есть, надо любую музыку доводить до совершенства. Если вам не очень что-то нравится, сделайте второй вариант, третий вариант, и так дальше, но надо написать действительно то, что вам самим покажется интересным.
Ваши песни стали народными, и старшее, и младшее поколения знают их наизусть. Сейчас музыкальные предпочтения даже среди людей одного возраста сильно разнятся, и крайне мало песен, любимых всеми без исключения. Как вы считаете, в чем причина?
– Никогда и нигде не было так, чтобы всем нравилось. Я помню, что раньше выпускали значки с надписями "Я люблю Элвиса" и "Я ненавижу Элвиса". И кто-то из американцев носил один, а кто-то другой: кому-то он нравился, а кому-то – нет. Так было и будет во все времена. Мы все-таки люди, а не роботы, у каждого свой взгляд на вещи.
В заключение хочется спросить: вы прожили 100 лет, остались ли у вас какие-то нереализованные планы и мечты? Что бы сделало вас счастливым?
– Я и так считаю себя счастливым. Я оптимист по природе. И планов много, которые нужно сделать, от этого я тоже счастлив. И если я смогу еще что-то сделать, то буду считать себя еще более удачливым в жизни. Я так получаю удовлетворение от жизни. И считаю, что я хорошо пожил – я доволен своей жизнью. Все плохое я стараюсь забыть. Кто-то хорошо сказал: "О прошлом не переживайте, о будущем не гадайте, а живите настоящим". Вот так я и делаю.
