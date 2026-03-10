Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости о своем распорядке дня, отметив, что большую часть времени уделяет работе.

"У меня распорядок такой: в 7 часов я встаю, делаю зарядку, иду в душ, потом - завтрак, и скорее бегу к компьютеру, работаю до часа или до двух примерно", - рассказал он.

Зацепин добавил, что после обеда выделяет немного времени на занятия йогой, но четко следует установленному на таймере времени, чтобы не отрываться от работы надолго.

"Потом опять бегу к компьютеру работать - все время тружусь", - заключил композитор.

Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.