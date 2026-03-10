Рейтинг@Mail.ru
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 10.03.2026 (обновлено: 10:51 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079637650.html
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня - РИА Новости, 10.03.2026
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости о своем распорядке дня, отметив, что большую часть времени уделяет работе. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:50:00+03:00
2026-03-10T10:51:00+03:00
россия
александр зацепин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004518266_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5887a335a9bc86d735d8bb4424103cd5.jpg
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2078941084.html
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2078472048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004518266_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_e40675a24f6f32723a2c565c79af60e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр зацепин, культура
Россия, Александр Зацепин, Культура
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня

РИА Новости: столетний композитор Зацепин рассказал про свой режим дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости о своем распорядке дня, отметив, что большую часть времени уделяет работе.
"У меня распорядок такой: в 7 часов я встаю, делаю зарядку, иду в душ, потом - завтрак, и скорее бегу к компьютеру, работаю до часа или до двух примерно", - рассказал он.
Композитор Александр Зацепин на церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии доверия покупателей Марка No1 в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Король шлягеров: Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей
Вчера, 08:00
Зацепин добавил, что после обеда выделяет немного времени на занятия йогой, но четко следует установленному на таймере времени, чтобы не отрываться от работы надолго.
"Потом опять бегу к компьютеру работать - все время тружусь", - заключил композитор.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Афиша концерта в честь 100-летия композитора Александра Зацепина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина
Вчера, 07:40
 
РоссияАлександр ЗацепинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала