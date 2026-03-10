https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079637650.html
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня - РИА Новости, 10.03.2026
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости о своем распорядке дня, отметив, что большую часть времени уделяет работе.
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин рассказал в интервью РИА Новости о своем распорядке дня, отметив, что большую часть времени уделяет работе.
"У меня распорядок такой: в 7 часов я встаю, делаю зарядку, иду в душ, потом - завтрак, и скорее бегу к компьютеру, работаю до часа или до двух примерно", - рассказал он.
Зацепин
добавил, что после обеда выделяет немного времени на занятия йогой, но четко следует установленному на таймере времени, чтобы не отрываться от работы надолго.
"Потом опять бегу к компьютеру работать - все время тружусь", - заключил композитор.
Зацепин 10 марта отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.