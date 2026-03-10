Рейтинг@Mail.ru
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина
Культура
 
07:40 10.03.2026
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина - РИА Новости, 10.03.2026
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина
Телеканал "Россия" 10 марта в 21.30 покажет трансляцию концерта из Большого театра в честь 100-летнего юбилея композитора Александра Зацепина. РИА Новости, 10.03.2026
"Россия" проведет трансляцию концерта в честь 100-летия Александра Зацепина

Телеканал "Россия" будет транслировать юбилейный концерт Зацепина из ГАБТа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеканал "Россия" 10 марта в 21.30 покажет трансляцию концерта из Большого театра в честь 100-летнего юбилея композитора Александра Зацепина.
Праздничный концерт "Век Зацепина" пройдет в день векового юбилея маэстро.
Александр Зацепин написал музыку более чем к ста художественным и анимационным картинам. Среди них знаменитые комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", фильмы "Земля Санникова", "Женщина, которая поет".
"Весь праздничный концерт композитор проведет на сцене Большого театра, где прозвучат самые известные его произведения в исполнении знаменитых артистов, среди которых Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Мария Миронова, Ирина Пегова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Иван Бессонов, Игорь Бутман, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, участники и победители "Синей птицы". В концерте примет участие народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова", — рассказали в пресс-службе телеканала "Россия".
Ведущие вечера – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Концерт состоится при поддержке министерства культуры РФ.
Экспонат в мемориальном кабинете художественного руководителя Малого театра, актера Юрия Соломина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии
28 февраля, 08:00
 
Александр Зацепин, Леонид Гайдай, Евгений Миронов, Большой театр, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
