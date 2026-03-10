Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, почему так трудно получить зарплату наличными - РИА Новости, 10.03.2026
03:18 10.03.2026
Юрист объяснил, почему так трудно получить зарплату наличными
Юрист объяснил, почему так трудно получить зарплату наличными
Почему получение зарплаты наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп”... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:18:00+03:00
2026-03-10T03:18:00+03:00
общество
кск групп
зарплата
наличные деньги
Новости
общество, кск групп, зарплата, наличные деньги
Общество, КСК групп, Зарплата, Наличные деньги
Юрист объяснил, почему так трудно получить зарплату наличными

Юрист Меркулов: добиться выдачи зарплаты наличными почти невозможно

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Почему получение зарплаты наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп” Михаил Меркулов.
Он напомнил, что закон говорит о такой возможности крайне расплывчато. Это позволяет юристам предприятий толковать норму по своему усмотрению. Переходить на наличные выплаты они не хотят, поскольку создание кассы и ведение наличного оборота сложно и дорого.
“На стороне работодателей стоит государство, активно борющееся с оборотом наличным денежных средств в экономике. Зарплаты являются основным источником наличных денег за счет их перетока с безналичных счетов организаций к работникам”, — добавил юрист.

Единственная возможность добиться выплаты зарплаты наличными — договориться об этом до подписания трудового договора после всех собеседований. Но на практике это почти нереализуемо. Поэтому тем, кому нужны наличные, остается снимать их в банкомате, заключил Меркулов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату
6 марта, 03:10
 
