В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата в превысила 500 тысяч рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, следует из анализа РИА Новости данных статистики.

Так, сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники - 515,3 тысячи рублей. В декабре 2024 года этот порог удалось преодолеть только занятым в НПФ.

В пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа (450 тысяч рублей), производство носителей информации – кассет и дисков (405 тысяч), а также вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тысячи).

На шестом месте в декабре 2025 года расположились занятые в отрасли звукозаписи и издания музыки со средней зарплатой в 367,5 тысячи рублей, на седьмом – занятые в пассажирских воздушных перевозках (367,5 тысячи), а на восьмом – ученые в области общественных и гуманитарных наук (364,9 тысячи).

Десятку замыкают сотрудники международных организаций, которые в последний месяц 2025 года в среднем получали 333,7 тысячи рублей, а также занятые в сфере организации конференций и выставок с 331,8 тысячи рублей.