В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей
В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей - РИА Новости, 10.03.2026
В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей
Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата в превысила 500 тысяч рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и...
В России появились две отрасли со средней зарплатой свыше 500 тысяч рублей
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата в превысила 500 тысяч рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Так, сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники - 515,3 тысячи рублей. В декабре 2024 года этот порог удалось преодолеть только занятым в НПФ.
В пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа (450 тысяч рублей), производство носителей информации – кассет и дисков (405 тысяч), а также вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тысячи).
На шестом месте в декабре 2025 года расположились занятые в отрасли звукозаписи и издания музыки со средней зарплатой в 367,5 тысячи рублей, на седьмом – занятые в пассажирских воздушных перевозках (367,5 тысячи), а на восьмом – ученые в области общественных и гуманитарных наук (364,9 тысячи).
Десятку замыкают сотрудники международных организаций, которые в последний месяц 2025 года в среднем получали 333,7 тысячи рублей, а также занятые в сфере организации конференций и выставок с 331,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце 2025 года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей годом ранее.