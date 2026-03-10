"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией.
«
"Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас!" — написал он.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия, такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было даже накануне Второй мировой войны, считает дипломат.