На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами
Проверка Ростехнадзора обращения с жидкими радиоактивными отходами проведена на Запорожской АЭС, влияющих на безопасность недостатков не выявлено, сообщила во... РИА Новости, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар - РИА Новости. Проверка Ростехнадзора обращения с жидкими радиоактивными отходами проведена на Запорожской АЭС, влияющих на безопасность недостатков не выявлено, сообщила во вторник пресс-служба станции.
"Целью плановой проверки стал контроль соблюдения персоналом станции требований регламентов и инструкций при обращении с жидкими радиоактивными отходами в подразделениях атомной станции... По итогам инспекции комиссия Ростехнадзора
констатировала: недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено" , - говорится в сообщении в канале
станции в Telegram
.
Инспекторы Ростехнадзора провели анализ эксплуатационной документации, осмотрели оборудование и системы хранения и переработки ЖРО (жидких радиоактивных отходов), а также проверили выполнение действующих норм и правил в области использования атомной энергии, рассказала-пресс-служба. Отмечается, что все работы с жидкими радиоактивными отходами проводятся строго в соответствии с утвержденными технологическими регламентами.
Проверку провела инспекционная комиссия Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС
и в зоне наблюдения находится в норме, соответствует естественному природному фону и не превышает установленных допустимых значений.