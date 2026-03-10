На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами

СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар - РИА Новости. Проверка Ростехнадзора обращения с жидкими радиоактивными отходами проведена на Запорожской АЭС, влияющих на безопасность недостатков не выявлено, сообщила во вторник пресс-служба станции.

Инспекторы Ростехнадзора провели анализ эксплуатационной документации, осмотрели оборудование и системы хранения и переработки ЖРО (жидких радиоактивных отходов), а также проверили выполнение действующих норм и правил в области использования атомной энергии, рассказала-пресс-служба. Отмечается, что все работы с жидкими радиоактивными отходами проводятся строго в соответствии с утвержденными технологическими регламентами.