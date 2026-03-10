Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 10.03.2026 (обновлено: 11:37 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/zaes-2079648650.html
На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами
На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами - РИА Новости, 10.03.2026
На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами
Проверка Ростехнадзора обращения с жидкими радиоактивными отходами проведена на Запорожской АЭС, влияющих на безопасность недостатков не выявлено, сообщила во... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:20:00+03:00
2026-03-10T11:37:00+03:00
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
telegram
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20260227/vsu-2077227993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), telegram, запорожская аэс
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Telegram, Запорожская АЭС
На ЗАЭС провели проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами

Ростехнадзор провел на ЗАЭС проверку обращения с жидкими радиоактивными отходами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар - РИА Новости. Проверка Ростехнадзора обращения с жидкими радиоактивными отходами проведена на Запорожской АЭС, влияющих на безопасность недостатков не выявлено, сообщила во вторник пресс-служба станции.
"Целью плановой проверки стал контроль соблюдения персоналом станции требований регламентов и инструкций при обращении с жидкими радиоактивными отходами в подразделениях атомной станции... По итогам инспекции комиссия Ростехнадзора констатировала: недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено" , - говорится в сообщении в канале станции в Telegram.
Инспекторы Ростехнадзора провели анализ эксплуатационной документации, осмотрели оборудование и системы хранения и переработки ЖРО (жидких радиоактивных отходов), а также проверили выполнение действующих норм и правил в области использования атомной энергии, рассказала-пресс-служба. Отмечается, что все работы с жидкими радиоактивными отходами проводятся строго в соответствии с утвержденными технологическими регламентами.
Проверку провела инспекционная комиссия Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в норме, соответствует естественному природному фону и не превышает установленных допустимых значений.
Последствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС
27 февраля, 17:22
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)TelegramЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала