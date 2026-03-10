https://ria.ru/20260310/zaderzhanie-2079814224.html
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 10.03.2026
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
Глава Осташковского округа Тверской области Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в коррупции, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:58:00+03:00
2026-03-10T22:58:00+03:00
2026-03-10T23:01:00+03:00
происшествия
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260310/smolensk-2079806891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, виталий королев
Происшествия, Виталий Королев
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
Главу Осташковского округа Тверской области задержали по подозрению в коррупции