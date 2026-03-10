Рейтинг@Mail.ru
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 10.03.2026
22:58 10.03.2026
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
Глава Осташковского округа Тверской области Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в коррупции, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 10.03.2026
2026
Новости
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции

Главу Осташковского округа Тверской области задержали по подозрению в коррупции

БЕЛГОРОД, 10 мар – РИА Новости. Глава Осташковского округа Тверской области Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в коррупции, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
"В Тверской области от занимаемой должности отстранён глава Осташковского округа Алексей Титов в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления. Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Королева в сообщении на платформе Max.
По его словам, следствию будет оказано необходимое содействие.
