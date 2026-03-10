https://ria.ru/20260310/zabolevaemost-2079725556.html
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
Зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в первую неделю марта, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 10.03.2026
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
В РФ за неделю с 1 по 7 марта выявили 678 тысяч новых случаев COVID-19 и гриппа