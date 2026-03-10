Рейтинг@Mail.ru
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
15:59 10.03.2026
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в первую неделю марта, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В Российской Федерации в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года. По результатам лабораторного мониторинга, продолжается снижение доли вирусов гриппа", - говорится в сообщении.
Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам десятой недели 2026 года зарегистрировано 4,7 тысячи случаев COVID-19, что соответствует уровню девятой недели.
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
