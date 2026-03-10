Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
04:38 10.03.2026
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
Около 400 граждан Японии были вывезены двумя чартерными рейсами из четырех стран Ближнего Востока после начала ударов США и Израиля по Ирану, сообщил телеканал... РИА Новости, 10.03.2026
РИА Новости
в мире, япония, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Япония, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока

NHK: Япония вывезла около 400 своих граждан из четырех стран Ближнего Востока

ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Около 400 граждан Японии были вывезены двумя чартерными рейсами из четырех стран Ближнего Востока после начала ударов США и Израиля по Ирану, сообщил телеканал NHK.
Второй чартерный рейс приземлился во вторник в аэропорту Нарита из Саудовской Аравии с 281 гражданином Японии, пожелавшим покинуть Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. До этого чартерный рейс из Омана вывез 108 японцев.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Из ОАЭ и Омана в Россию вывезли 12,2 тысячи авиапассажиров за три дня
5 марта, 13:48
В связи с наплывом желающих покинуть страны пребывания правительство Японии намерено организовать еще по одному дополнительному рейсу из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них 5,5 тысяч - в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране
4 марта, 11:36
 
В миреЯпонияИранБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
