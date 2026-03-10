https://ria.ru/20260310/yaponiya-2079597836.html
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
Около 400 граждан Японии были вывезены двумя чартерными рейсами из четырех стран Ближнего Востока после начала ударов США и Израиля по Ирану, сообщил телеканал... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
япония
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
япония
иран
ближний восток
СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока
NHK: Япония вывезла около 400 своих граждан из четырех стран Ближнего Востока