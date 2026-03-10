Систему фотовидеофиксации расширят на дорогах Ямала

САЛЕХАРД, 10 мар – РИА Новости. Десять новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят на дорогах Ямала в 2026 году с целью повышения безопасности дорожного движения, что дополнит уже существующие 111 стационарных комплексов, сообщает пресс-служба правительства округа.

На первом в 2026 году заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Дмитрий Артюхов, было отмечено, что в состав новых десяти комплексов войдут 15 камер. Их разместят на участках региональных дорог и в муниципалитетах региона. Сейчас для фиксации нарушений на Ямале установлены 111 стационарных комплексов. Также, по данным правительства региона, за прошлый год были выявлены 411 199 нарушений ПДД, что на 16,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

"По всем основным показателям у нас фиксируется снижение – как по количеству аварий, так и по числу пострадавших и погибших. Однако цифры все еще остаются значительными: по итогам прошлого года травмы получили более 200 человек, 25 человек погибли. Это означает, что работу по снижению аварийности на ямальских дорогах необходимо продолжать. Нужно оперативно реагировать на те участки, где чаще всего происходят ДТП. Это постоянная задача для всех муниципальных комиссий: при необходимости менять схему движения, усиливать контроль техническими средствами, проводить профилактическую работу", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Отдельное внимание на заседании было уделено профилактике детско-транспортного травматизма. В течение прошедшего года проведено больше тысячи лекций и бесед в школах и детских садах, организованы тематические смены в детских лагерях. Вопрос зимней эксплуатации и ремонта дорог также оказался ключевым пунктом заседания. Губернатор отметил значимость качественного состояния дорог для предотвращения ДТП.