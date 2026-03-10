В подмосковной деревне в машине взорвался газовый баллон

Последствия взрыва газового баллона в автомобиле в подмосковной деревне Селятино

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в автомобиле в подмосковной деревне Селятино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, авто принадлежит пенсионерам.

"В автомобиле в деревне Селятино взорвался газовый баллон, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.