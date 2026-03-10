Рейтинг@Mail.ru
В подмосковной деревне в машине взорвался газовый баллон - РИА Новости, 10.03.2026
15:07 10.03.2026 (обновлено: 15:11 10.03.2026)
В подмосковной деревне в машине взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в автомобиле в подмосковной деревне Селятино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в автомобиле в подмосковной деревне Селятино, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, авто принадлежит пенсионерам.
"В автомобиле в деревне Селятино взорвался газовый баллон, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости очевидец, взрыв прогремел в районе 13.10-13.20 мск. На место оперативно приехала полиция и пожарные.
В Калининграде взорвался неустановленный предмет, есть пострадавшие
