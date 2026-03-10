https://ria.ru/20260310/vzryv-2079595147.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 10.03.2026
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:40:00+03:00
2026-03-10T03:40:00+03:00
2026-03-10T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076811308_617:348:3640:2048_1920x0_80_0_0_0e99a0f05f2a6eae18f6e2b4efe762d8.jpg
https://ria.ru/20260310/vzryv-2079588826.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076811308_886:0:3617:2048_1920x0_80_0_0_fb2d74b7c21ecdd8827061ec40192e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв