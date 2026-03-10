https://ria.ru/20260310/vzryv-2079588826.html
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
Повторный взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.03.2026
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске второй раз за ночь прогремел взрыв