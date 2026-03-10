В Москве пройдет выставка-пристройство животных "Ищу друга"

"Четырнадцатого марта в культурном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных "Ищу друга". Гости смогут познакомиться с обитателями городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", пообщаться с волонтерами и забрать питомца домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фойе с 11.00 до 17.00 будут ждать своих новых хозяев 22 кошки и два щенка. Кроме того, среди участников - коты Мардж, Мэнсон и Астрид, кошки Луна, Лея и Пыль, щенки Дайнез и Лило. Все животные здоровы, привиты и полностью готовы к переезду в новые семьи.