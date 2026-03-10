Рейтинг@Mail.ru
СМИ: советники Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном
06:56 10.03.2026 (обновлено: 08:37 10.03.2026)
СМИ: советники Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном
СМИ: советники Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
СМИ: советники Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном, пишет Wall Street Journal.
"Некоторые из его советников в частном порядке призывали его поискать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию", — говорится в статье.
При этом некоторые представители администрации Трампа заявили газете, что до тех пор, пока ИРИ продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен.
По словам источников, Трамп не прекратит войну, пока не добьется удовлетворяющей его победы, однако порой он был удивлен нежеланию Тегерана согласиться на требования Вашингтона и Тель-Авива, несмотря на удары по нему.
Сам Трамп накануне пообещал, что операция будет завершена "довольно скоро", а в ночь на вторник в беседе с журналистами вновь повторил это утверждение.
В конце февраля США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
