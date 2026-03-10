МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном, пишет Некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его быстро найти выход из конфликта с Ираном, пишет Wall Street Journal

« "Некоторые из его советников в частном порядке призывали его поискать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию", — говорится в статье.

ИРИ продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а При этом некоторые представители администрации Трампа заявили газете, что до тех пор, покапродолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен.

По словам источников, Трамп не прекратит войну, пока не добьется удовлетворяющей его победы, однако порой он был удивлен нежеланию Тегерана согласиться на требования Вашингтона и Тель-Авива, несмотря на удары по нему.

Сам Трамп накануне пообещал, что операция будет завершена "довольно скоро", а в ночь на вторник в беседе с журналистами вновь повторил это утверждение.

В конце февраля США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.