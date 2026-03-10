https://ria.ru/20260310/vybory-2079584758.html
Трамп назвал страну, в которой проходят самые коррумпированные выборы
Трамп назвал страну, в которой проходят самые коррумпированные выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими. РИА Новости, 10.03.2026
