Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство
Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство - РИА Новости, 10.03.2026
Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство
10.03.2026
Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство
РИА Новости: переводы между подразделениями ВСУ возможны через дезертирство
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Переводы военных между различными подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, главарь спецподразделения главного управления разведки Украины
"Кракен" (признано в России
террористической организацией и запрещено) К. Немичев открыто признал, что переводы между подразделениями ВСУ
возможны лишь через дезертирство.
"Националист пишет, что все перемещения осуществляются радикальным способом: военнослужащий дезертирует, а потом пытается восстановиться уже в желаемое подразделение, однако в этом случае он может оказаться в одном из штурмовых полков, которые "имеют сомнительную репутацию", - рассказал собеседник.
Он отметил, что о репутации штурмовых подразделений ВСУ наглядно говорят очередные публикации родственников военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые жалуются на избиение личного состава, а также пишут, что командование этого украинского подразделения видит в солдатах лишь "пушечное мясо".
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ. Президент России Владимир Путин
тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.