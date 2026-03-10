Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Переводы военных между различными подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, главарь спецподразделения главного управления разведки Украины "Кракен" (признано в России террористической организацией и запрещено) К. Немичев открыто признал, что переводы между подразделениями ВСУ возможны лишь через дезертирство.

"Националист пишет, что все перемещения осуществляются радикальным способом: военнослужащий дезертирует, а потом пытается восстановиться уже в желаемое подразделение, однако в этом случае он может оказаться в одном из штурмовых полков, которые "имеют сомнительную репутацию", - рассказал собеседник.

Он отметил, что о репутации штурмовых подразделений ВСУ наглядно говорят очередные публикации родственников военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые жалуются на избиение личного состава, а также пишут, что командование этого украинского подразделения видит в солдатах лишь "пушечное мясо".