ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 10.03.2026 (обновлено: 20:22 10.03.2026)
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие
Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
брянск
александр богомаз
брянская область
происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", — написал он в Telegram-канале.
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Все, что от него осталось". Как мирные жители спасаются от ВСУ
8 февраля, 08:00
8 февраля, 08:00
В Советском районе возникло задымление. Принимаются срочные меры по локализации и устранению последствий. Глава региона призвал жителей оставаться дома и закрыть окна.
В областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших. Телефон: +7 (962) 138-15-15.
Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
 
 
