ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие

БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", — написал он в Telegram-канале.
В Советском районе возникло задымление. Принимаются срочные меры по локализации и устранению последствий. Глава региона призвал жителей оставаться дома и закрыть окна.
В областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших. Телефон: +7 (962) 138-15-15.
Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
