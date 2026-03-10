ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие

БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Советском районе возникло задымление. Принимаются срочные меры по локализации и устранению последствий. Глава региона призвал жителей оставаться дома и закрыть окна.

В областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших. Телефон: +7 (962) 138-15-15.

Киев взял ответственность за теракт. Комментируя произошедшее, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против ударов по гражданским.