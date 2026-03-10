ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники во вторник атаковали 12 населенных пунктов в четырех округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Чайки Белгородского округа от детонации двух FPV-дронов в трех частных домах и надворной постройке выбиты окна и перебита линия электропередачи... В хуторе Церковный дрон атаковал микроавтобус на территории предприятия - посечен кузов. В селе Нечаевка от удара FPV-дрона повреждены ворота гаража", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Шебекино дрон пробил кровлю склада предприятия, в хуторе Знаменка Шебекинского округа вследствие прилета неустановленного боеприпаса повреждены кровля и остекление частного дома. В Грайвороне и Грайворонском округе (села Замостье, Гора-Подол, Смородино, Новостроевка-Первая, Дорогощь) зафиксированы повреждения двух частных домов, четырех машин, уничтожен один легковой автомобиль, пострадали объект инфраструктуры, здание фермерского хозяйства и линия электропередачи, уточнил глава области.
"В поселке Томаровка Яковлевского округа в результате детонации беспилотника повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18