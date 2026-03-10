Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 10.03.2026
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники во вторник атаковали 12 населенных пунктов в четырех округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру,... РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в четырех округах Белгородской области

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники во вторник атаковали 12 населенных пунктов в четырех округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Чайки Белгородского округа от детонации двух FPV-дронов в трех частных домах и надворной постройке выбиты окна и перебита линия электропередачи... В хуторе Церковный дрон атаковал микроавтобус на территории предприятия - посечен кузов. В селе Нечаевка от удара FPV-дрона повреждены ворота гаража", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Шебекино дрон пробил кровлю склада предприятия, в хуторе Знаменка Шебекинского округа вследствие прилета неустановленного боеприпаса повреждены кровля и остекление частного дома. В Грайвороне и Грайворонском округе (села Замостье, Гора-Подол, Смородино, Новостроевка-Первая, Дорогощь) зафиксированы повреждения двух частных домов, четырех машин, уничтожен один легковой автомобиль, пострадали объект инфраструктуры, здание фермерского хозяйства и линия электропередачи, уточнил глава области.
"В поселке Томаровка Яковлевского округа в результате детонации беспилотника повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
